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KRL Bogor Alami Gangguan, KA Jakarta Kota–Bogor Hanya Sampai Pasar Minggu

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |20:32 WIB
KRL Bogor Alami Gangguan, KA Jakarta Kota–Bogor Hanya Sampai Pasar Minggu
KRL Bogor Alami Gangguan/ist
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JAKARTA - Perjalanan Commuter Line (KRL) rute Bogor mengalami gangguan akibat kendala sarana kereta di Stasiun Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (14/10/2026) malam. Imbasnya, KA 1382 relasi Jakarta Kota–Bogor hanya melayani perjalanan hingga Stasiun Pasar Minggu.

KAI Commuter menyampaikan bahwa kendala pada sarana kereta tersebut masih dalam penanganan petugas terkait.

 “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sehubungan adanya kendala pada sarana kereta di Stasiun Pasar Minggu yang saat ini sedang dalam penanganan petugas terkait,” tulis KAI Commuter melalui akun X resmi @CommuterLine.

KAI Commuter mengatakan bahwa pelanggan tujuan Bogor telah melanjutkan perjalanan menggunakan KA 1384 (Jakarta Kota–Bogor) dan KA 1050 (Manggarai–Bogor).

Selain itu, KAI Commuter juga melakukan penyesuaian pola perjalanan yakni KA 1382 (Jakarta Kota–Bogor) perjalanan hanya sampai Stasiun Pasar Minggu. Kemudian, KA 1105 (Bogor–Depok) perjalanan dibatalkan.

 

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