Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Hujan Guyur Sejumlah Wilayah

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu (1/11/2026), didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Sejumlah wilayah juga berpotensi diguyur hujan ringan sejak dini hari hingga sore.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada pagi hari cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan masih terdapat di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, kondisi berawan hingga berawan tebal diprediksi masih mendominasi Jabodetabek.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor.