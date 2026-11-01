Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Hujan Guyur Sejumlah Wilayah 

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Hujan Guyur Sejumlah Wilayah 
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu (1/11/2026), didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Sejumlah wilayah juga berpotensi diguyur hujan ringan sejak dini hari hingga sore.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada pagi hari cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan masih terdapat di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, kondisi berawan hingga berawan tebal diprediksi masih mendominasi Jabodetabek.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek Cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/337/3251315//gempa_ntt-8jdR_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang NTT, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/337/3251290//bibit_siklon_tropis_91b-Ldlt_large.jpg
BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 91B di Laut Andaman, Waspadai Dampak Cuacanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/338/3251207//cuaca_hujan-BF64_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Mengintai Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/340/3251131//gempa_enggano-HPzQ_large.jpg
Gempa M4,0 Guncang Enggano Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251117//hujan-l8pB_large.jpg
Waspada! Awal November, Potensi Hujan Meningkat di Tengah Kondisi Panas-Kering
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251040//cuaca_di_jakarta-O0By_large.jpg
Bibit Siklon Muncul, Waspada Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement