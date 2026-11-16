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HUT Ke-81 Korps Marinir, 3.875 Prajurit dan Puluhan Ranpur 'Pamer Kekuatan'

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |15:26 WIB
HUT Ke-81 Korps Marinir, 3.875 Prajurit dan Puluhan Ranpur 'Pamer Kekuatan'
HUT Marinir (Foto: Zakky Mubarok/Okezone)
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JAKARTA – Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggelar acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Marinir TNI AL dengan tema "Korps Marinir TNI AL Kuat Bersama Rakyat untuk Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur" di Lapangan Brigif 1 Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, serta penyelenggara kegiatan, Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi.

Panglima TNI memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan rekam jejak pengabdian Korps Marinir sejak berdiri pada 15 November 1945. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan 3.875 personel gabungan dari Korps Marinir, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Menurutnya, Korps Marinir selalu menjadi garda terdepan sebagai pasukan pendarat yang hadir bersama rakyat untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

"Sejak lahir pada 15 November 1945, Korps Marinir terus menunjukkan peran strategisnya sebagai pasukan pendarat TNI Angkatan Laut yang selalu hadir bersama rakyat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Agus.

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Topik Artikel :
HUT Marinir Marinir TNI AL
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