DPD RI: Cawapres Pengganti Gibran Harus Bisa Jadi Jembatan Pusat dan Daerah

JAKARTA – Sejumlah nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka terus bermunculan. Dari internal Partai Gerindra muncul nama Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani dan Sugiono.

Anggota DPD RI Sudirman Haji Uma, mengatakan, calon Wakil Presiden pengganti Gibran harus bisa diterima semua pihak dan jadi jembatan pusat dengan daerah.

"Semua berpulang ke Presiden dalam menentukan siapa Cawapres untuk mendampinginya 3 tahun sisa pemerintahan. Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa. Baik tokoh-tokoh daerah yang bisa melebur untuk semua pihak," ujar Haji Uma Jumat (20/11/2026).

Menurut Haji Uma, masukan dari daerah selama ini terlalu sering diabaikan dalam penentuan jabatan-jabatan strategis di pusat. Padahal, yang merasakan langsung dampak kebijakan pusat adalah daerah. Karena itu penting Presiden mempertimbangkan suara daerah.

"Setuju tokoh DPD dilirik oleh Presiden. Sebab unsur DPD mewakili daerah dan semua komponen bangsa, independen, pure tanpa ada kepentingan kelompok dan tidak terkontaminasi politik. Bagus jika Presiden melirik tokoh dari DPD," ujarnya.

Haji Uma menegaskan, DPD RI adalah satu-satunya lembaga yang aspirasinya terlembagakan secara resmi dalam UUD 1945 sebagai representasi daerah.

"Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI," katanya.

Bagi Haji Uma, Indonesia saat ini tidak butuh Wapres yang populer di media sosial. Indonesia butuh Wapres yang bisa merajut. "Yang diterima semua kelompok dan melebur dengan semua komponen bangsa," ujarnya.