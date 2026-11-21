Ada Konser Guns N’ Roses di GBK, Berikut Rekayasa Lalin dan Kantong Parkir

JAKARTA - Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas (lalin) terkait konser band rock legendaris Guns N’ Roses di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu malam (21/11/2026). Rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan sebelum hingga setelah konser berlangsung.

Melalui akun Instagram resmi @tmcpoldametro, kepolisian memprediksi kepadatan arus kendaraan di sekitar GBK mulai terjadi pukul 14.00 WIB hingga konser selesai. Masyarakat pun diimbau menggunakan transportasi umum untuk menghindari kemacetan.

”Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, silakan memanfaatkan kantong parkir yang tersedia serta mengikuti arahan petugas di lapangan,” demikian bunyi imbauan pada unggahan akun tersebut sebagaimana dilansir.

Polisi dan instansi terkait juga menyiapkan 11 kantong parkir bagi penonton yang membawa kendaraan pribadi. Lokasinya tersebar di sekitar kawasan GBK, dengan rincian sebagai berikut:

- Senayan Park: 500 motor dan 250 mobil;

- Lapangan ABC GBK: 1.000 motor dan 50 mobil;

- Kolam Renang Akuatik: 200 motor dan 250 mobil;

- Jalan APEC: 100 bus;

- Parkir Timur Senayan: 1.100 mobil;

- Parkir Plaza Tenggara: 174 motor dan 150 mobil;

- Seberang Lapangan ABC: 50 motor;

- EX Telkom: 50 mobil;

- GBK Arena: 50 motor dan 120 mobil;

- Gedung Kemenpora: 100 motor dan 50 mobil;

- Gedung TVRI: 100 motor dan 50 mobil.

Selain menyiapkan kantong parkir, Polda Metro Jaya memperkirakan kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pintu Satu Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, dan Jalan Asia Afrika.