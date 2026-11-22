Praktisi Intelijen Tuduh Listyo Sigit Lakukan Makar dan Bocorkan Rahasia Negara

JAKARTA - Praktisi intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra menuding mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melakukan tindakan makar terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sri Radjasa menilai aparat kepolisian perlu mendalami pihak-pihak yang berada di balik penggunaan alat penyadapan tersebut. Menurut dia, pihak yang terlibat dalam dugaan penyadapan itu tidak hanya terbatas pada pengguna akhir atau end user, yakni Listyo Sigit.

"Penyadapan ini adalah makar, cuman persoalannya, kita tidak bisa berhenti end usernya hanya LSP," kata Sri Radjasa dalam konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (22/11/2026).

Dia juga mengklaim alat penyadapan yang diduga digunakan Listyo Sigit berasal dari Israel. Menurutnya, alat tersebut memiliki teknologi canggih yang memungkinkan penyadapan dilakukan tanpa metode klik.

Sri Radjasa turut mengeklaim seluruh hasil penyadapan menggunakan alat tersebut akan dikirimkan ke Israel.

"Yang paling berbahaya sekali, ketika kita menggunakan produk Israel yang dinamakan Pegasus ini semua penyadapan masuk ke Israel," tuturnya.