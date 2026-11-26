Ma'ruf Cahyono Didakwa Terima Gratifikasi Rp30,9 Miliar saat Jabat Sekjen MPR

JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ma'ruf Cahyono didakwa menerima gratifikasi hingga mencapai Rp30,9 miliar terkait pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Dakwaan terhadap Ma'ruf dibacakan pada Kamis (26/11).

Jaksa menduga gratifikasi itu diterima dia melalui pihak lain. Sejumlah nama yang disinggung jaksa atas penerimaan gratifikasi itu di antaranya Zakaria alias Jaka dan Umar alias Uneng atau Suparman alias Manen.

"Melakukan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap yang diterima secara langsung oleh terdakwa, Ma'ruf Cahyono maupun secara tidak langsung melalui orang lain yakni Zakaria alias Jaka dan Umar alias Umeng atau Suparman alias Mamen dengan total seluruhnya sejumlah Rp 30.912.172.403 (30,9 miliar)," ujar jaksa, Kamis (26/11/2026).

Jaksa juga memaparkan Ma'ruf diduga menerima gratifikasi itu pada kurun waktu 2016-2023. Penerimaan gratifikasi dilakukan di berbagai lokasi termasuk Gedung DPR RI, warung kopi hingga restoran.

"Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini," kata jaksa.