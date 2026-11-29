Eks Menag Yaqut Jalani Sidang Tuntutan Besok, Begini Kata Kuasa Hukum

JAKARTA – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut bersama tiga terdakwa akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 30 November 2026.

Kuasa Hukum Gus Yaqut Mellisa Anggraini mengatakan, merujuk fakta-fakta persidangan telah jelas mengungkap tidak adanya benah merah keterlibatan, perintah, penyalahgunaan kewenangan, atau upaya memperkaya diri Gus Yaqut. Dengan dasar ini, maka menteri tidak bisa serta merta diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan bawahan.

"Bahkan ahli menerangkan bahwa apabila terdapat perpindahan uang dari pihak swasta kepada pejabat publik di lingkungan Kementerian Agama, konstruksi pasal yang relevan harus dilihat dari unsur suap atau gratifikasi, bukan serta-merta dipaksakan sebagai perkara kerugian keuangan negara," ujar Mellisa, Minggu (29/11/2026).

Mellisa menyakini kliennya seharusnya dibebaskan dari dakwaan, karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. “Tidak cukup dengan asumsi, konstruksi, ataupun dugaan yang tidak terkonfirmasi oleh alat bukti,” ucapnya.

Dijelaskannya, dalam persidangan sebelumnya, Gus Yaqut selaku pemimpin tertinggi Kementerian Agama menjadi salah satu poin krusial yang dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Ahli hukum pidana Prof Romli Atmasasmita, yang dihadirkan JPU pada 5 November 2026, menyoroti prinsip pertanggungjawaban individual.

“Romli mengingatkan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Dia menilai pihak yang diduga meminta uang dengan memanfaatkan jabatan dan tekanan harus diproses apabila unsur tindak pidananya terpenuhi,”ujarnya.

Saat itu kata dia, Romli justru mempertanyakan konstruksi perkara karena sejumlah pihak yang muncul dalam rangkaian peristiwa tidak ditetapkan sebagai tersangka.