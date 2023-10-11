Partai Perindo Tebing Tinggi Yakin Menangkan Pemilu 2024

SUMUT - Perayaan HUT ke-9 Partai Perindo di Kota Tebing Tinggi dilaksanakan di Kantor DPD Perindo Kota Tebing Tinggi Jalan Kartini, Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, ratusan anak yatim piatu di Kota Tebing Tinggi mendapat santunan dari DPD Partai Perindo Kota Tebing Tinggi.

Wakil Ketua DPW Perindo Sumut Pahala Sitorus, Ketua Bapilu Serdang Bedagai, seluruh Caleg Kota Tebing Tinggi dari Partai Perindo, serta pengurus DPD Partai Perindo Tebing Tinggi hadir dalam kegiatan ini.

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Sumut yang juga calon legislatif dari Dapil 4 Tebing Tinggi–Serdang Bedagai, Pahala Sitorus, mengatakan, perayaan ini merupakan program peduli masyarakat.

“Dengan memberikan bantuan kepada anak yatim piatu, semoga Perindo di usia yang ke-9 dapat menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, pada Pemilu 2024, Partai Perindo dapat menang di seluruh Indonesia termasuk Kota Tebing Tinggi,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan Ketua DPD Perindo Kota Tebing Tinggi Erwin Harahap. Menurutnya, peringatan hari ulang tahun kali ini tetap melaksanakan kegiatan bakti sosial. Dia juga meyakini Partai Perindo di Kota Tebing Tinggi dapat meraih kemenangan di Pemilu 2024.