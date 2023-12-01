Gelar Donor Darah, Susaningtyas: Selain untuk Kesehatan juga Bukti Peduli Sosial

MAGELANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Msi menggelar kegiatan donor darah di kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Kamis (30/11/2023).

Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak warga hidup sehat. Selain itu juga menujukkan bahwa Partai Perindo peduli terhadap kesehatan warga khususnya yang membutuhkan bantuan darah yang disalurkan melalui PMI.

Susaningtyas yang merupakan Caleg DPR RI Jawa Tengah Dapil VI dengan nomor urut 1 ini mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk sesama.

BACA JUGA:

Bantu Sesama, Partai Perindo Gelar Donor Darah di Kota Magelang

“Donor darah itu kegiatan positif, selain untuk kesehatan juga untuk sosial, kita dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan darah,” ucapnya.

Susaningtyas menambahkan, setiap harinya ada ratusan orang yang membutuhkan donor darah. Kegiatan tersebut jadi bukti Perindo hadir di tengah masyarakat untuk memberikan bantuan.

BACA JUGA:

“Tiap hari ada ratusan orang beban dari PMI, kita terima kasih karena PMI berkenan laksanakan donor darah kerja sama dengan Perindo. Semoga warga Kota Magelang sehat dan Perindo hadir bermanfaat,” kata Susaningtyas.