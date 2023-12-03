Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Prajurit TNI Dianiaya Senior hingga Tewas, Pelaku Bertambah Jadi Empat Orang

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |22:38 WIB
SEMARANG – Jumlah pelaku pengeroyokan prajurit TNI Batalyon Zipur 4/Tanpa Kawandya (Yonzipur 4/TK) Prada MZR bertambah 4 orang. Totalnya sudah ada 6 pelaku yang diproses hukum.

Semua pelaku berpangkat Pratu. Masing-masing; Pratu W, Pratu D, Pratu N, Pratu YB, Pratu M dan Pratu B. Prada MZR meninggal dunia dikeroyok para seniornya tersebut. Insiden terjadi Kamis (30/12/2023) di Yonzipur 4/TK, Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Kolonel Inf. Richard Harison membenarkan enam pelaku itu telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum di tahanan Pomdam IV/Diponeogoro.

“Pangdam IV/Diponegoro telah memberikan instruksi kepada Danpomdam untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap prajurit yang terlibat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kapendam pada keterangan tertulisnya.

Halaman:
1 2
      
