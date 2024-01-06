Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Johar Baru

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |23:46 WIB
Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Johar Baru
Caleg Partai Perindo gelar bazar minyak goreng murah di Johar Baru, Jakpus, Sabtu (6/1/2024). (MPI/Wiwie)
JAKARTA - Calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil 1 DKI Jakarta, Nia Sita Mahesa, melakukan sosialisasi dan bazar tebus murah di Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Nia menyebut, kegiatan ini memiliki sejumlah tujuan. Tak hanya untuk membantu masyarakat, tapi juga turut menyosialisasikan visi misi dari Partai Perindo.

Dalam kegiatan yang tepatnya berlangsung di Jalan Topas itu, Nia menggelar bazar tebus murah dengan membagikan sebanyak total 300 minyak goreng kepada warga RT 05 RW 02 itu.

Sebelum membagikan ratusan minyak goreng tersebut, Nia menjelaskan kepada warga bahwa Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu memiliki visi misi yang kuat dalam memberantas kemiskinan.

“Kami tadi melakukan sosialisasi dan bazar tebus murah minyak goreng Rp5 ribu,” ujar Nia, saat diwawancara di sela-sela kegiatan, Sabtu (6/1/2024).

“Dalam agenda tersebut juga saya menyampaikan bahwa visi misi Partai Perindo adalah untuk menghempaskan kemiskinan untuk Indonesia sejahtera, dan juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” lanjutnya.

