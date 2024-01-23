Advertisement
HOME NEWS NEWS

Diguyur Hujan Lebat, Masyarakat Antusias Hadiri Kegiatan Caleg Perindo Abdul Khalik di Bandung

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |21:08 WIB
Diguyur Hujan Lebat, Masyarakat Antusias Hadiri Kegiatan Caleg Perindo Abdul Khalik di Bandung
Caleg Perindo Abdul Khaliq gelar bazar sembako murah (Foto: MPI)
BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menggelar bazar tebus minyak murah dan juga sosialisasi Pemilu 2024 di kampung Pabean, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Selasa (23/1/2024).

Tak hanya kegiatan tebus minyak dan sosialiasasi, di Kampun Pabean ini juga turut ada pengobatan gratis untuk masyarakat.

Caleg DPR RI, nomor Urut 1 Dapil Jabar II dari Perindo, Abdul Khaliq Ahmad mengatakan dalam kegiatan ini masyarakat sangat antusias menghadiri meskipun kondisi sedang hujan

"Masyarakat yang datang sangat antusias meskipun kondisi hujan," ujar Abdul saat ditemui di lokasi.

Dalam kegiatan ini seperti biasa pihaknya menggelar Tebus minyak murah dengan harga Rp 5000 per liter, namun ditambah dengan pengobatan gratis bagi masyarakat.

"Ada sekitar 500 orang yang hadir di kegiatan ini, selain ada tebus minyak murah ada juga cek kesehatan gratis untuk masyarakat sepeti cek tensi, kolesterol, gula darah, terus di kasih obatnya juga oleh tenaga medisnya," ungkapnya.

