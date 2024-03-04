Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polda Jatim Bentuk Tim Usut Ledakan di Markas Brimob Surabaya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |19:32 WIB
Polda Jatim Bentuk Tim Usut Ledakan di Markas Brimob Surabaya
Ledakan di Markas Brimob Surabaya (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Polda Jawa Timur membentuk tim untuk mendalami insiden ledakan yang terjadi di Markas Detasemen Gegana Satuan Brimob. Insiden ledakan itu diduga berasal dari temuan mortir sisa-sisa perang yang belum dimusnahkan

"Sudah disampaikan Pak Kapolda dan segera membentuk tim tentunya tim masih bekerja," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (4/3/2024).

Tim itu merupakan gabungan dari anggota Forensik dan Brimob. Pencarian petunjuk bakal dilakukan tim tersebut untuk mengungkap penyebab pasti dari ledakan tersebut.

Mengenai perkembangan pendalaman sementara, Trunoyudo belum bisa menyampaikannya. Alasannya, tim yang dibentuk Kapolda Jawa Timur itu masih bekerja.

Selain itu, nantinya perihal perkembangan penanganan insiden ledakan tersebut akan disampaikan langsung Polda Jawa Timur.

"Tentunya tim masih bekerja secara perkembangannya lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188742/ledakan-puPb_large.jpg
Ibu ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187452/ledakan-zYQA_large.jpg
Pelaku Bom SMAN 72 Sudah Diperiksa, Polisi Dalami Motif Peledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187327/ledakan-xHlP_large.jpg
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Ternyata Sudah Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956/sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186474/sma_72_jakarta-SNnW_large.jpg
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186450/kabid_humas_polda_metro_jaya-CoKS_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement