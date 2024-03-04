Polda Jatim Bentuk Tim Usut Ledakan di Markas Brimob Surabaya

JAKARTA - Polda Jawa Timur membentuk tim untuk mendalami insiden ledakan yang terjadi di Markas Detasemen Gegana Satuan Brimob. Insiden ledakan itu diduga berasal dari temuan mortir sisa-sisa perang yang belum dimusnahkan

"Sudah disampaikan Pak Kapolda dan segera membentuk tim tentunya tim masih bekerja," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (4/3/2024).

BACA JUGA: Pemotor Wanita Tewas Diduga Gegara Jalan Berlubang Tertutup Genangan

Tim itu merupakan gabungan dari anggota Forensik dan Brimob. Pencarian petunjuk bakal dilakukan tim tersebut untuk mengungkap penyebab pasti dari ledakan tersebut.

Mengenai perkembangan pendalaman sementara, Trunoyudo belum bisa menyampaikannya. Alasannya, tim yang dibentuk Kapolda Jawa Timur itu masih bekerja.

Selain itu, nantinya perihal perkembangan penanganan insiden ledakan tersebut akan disampaikan langsung Polda Jawa Timur.

"Tentunya tim masih bekerja secara perkembangannya lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur," ujarnya.