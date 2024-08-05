Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Mayat Dalam Karung di Jambi

MUAROJAMBI - Pelaku pembunuhan yang mayatnya dalam karung berhasil ditangkap tim Buser Polres Muarojambi dan Polsek Sungai Gelam, di kediamannya di kawasan 16, Pagardum, Kota Jambi, Senin (5/8/2024).

Namun saat melakukan eksekusi pembunuhan, pelaku melakukan aksinya di rumah orangtuanya di RT 39, Lingkar Selatan, Paalmerah, Kota Jambi.

"Pelaku bernama Ramadani berusia 32 tahun," tandas Kasat Reskrim Polres Muarojambi, AKP Jimmy Fernando didampingi Kapolsek Sungaigelam, Iptu Usaha Sitepu, Senin (5/8/2024).

Dia menceritakan, sejak ditemukannya mayat pria bernama Rian Virginia (33) pada Minggu kemarin, petugas terus melakukan penyelidikan.

Beruntung dari hasil penyelidikan, petugas mengarah kepada pelaku. "Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku ini yang terakhir bersama korban," tuturnya.