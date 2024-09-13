Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ruko Sembako di Palabuhanratu Ludes Terbakar, Seorang Warga Alami Luka Parah

Ilham Nugraha , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |21:49 WIB
Ruko Sembako di Palabuhanratu Ludes Terbakar, Seorang Warga Alami Luka Parah
Kebakaran Ruko di Pelabuhanratu (foto: Okezone/Ilham)
A
A
A

SUKABUMI - Kebakaran hebat melanda sebuah ruko sembako di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jumat (13/9/2024) malam. 

Api yang berkobar cepat menghanguskan bangunan tersebut, dan menyebabkan seorang korban mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Wadanton Pos Damkar Wilayah I Palabuhanratu, Aceng Ismail, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 19.20 WIB. 

"Kami langsung mengerahkan tiga unit mobil, dua unit untuk pemadaman dan satu unit untuk penyelamatan. Begitu mendapat laporan, kami segera datang ke lokasi, namun api semakin membesar," ujar Aceng.

Ruko yang terbakar diketahui menjual sembako dan bahan bakar bensin eceran, yang diduga menjadi penyebab api semakin sulit dipadamkan. 

"Ini ruko sembako, ada jual bensin juga. Saat pemadaman, kami dibantu oleh anggota Kodim, Polsek, dan Polres yang memadamkan secara manual dengan pasir. Penggunaan air justru membuat api semakin besar karena ada bensin," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
