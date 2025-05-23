Penculik Anak 4 Tahun di Malang Ditangkap, Ini Tampangnya!

MALANG - Polisi secara dramatis menggagalkan upaya penculikan anak berusia 4 tahun di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bocah berinisial ADR warga Perumahan Pesona Mutiara Tidar, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, diculik pria yang diketahui merupakan sahabat orangtua korban.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Hariono menuturkan, terungkapnya aksi penculikan itu berawal dari laporan orangtua korban ke Polresta Malang Kota. Awalnya, orangtua korban diminta pelaku yang juga temannya bertemu di sebuah kafe di kawasan Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang, pada Kamis pagi (22/5/2025).

"Kejadiannya sekitar pukul 10.30 WIB, jadi pelaku ini memberikan pesan WA ke ibu korban, untuk mengajak ketemu di Oro-oro Dowo sini, membicarakan bisnis dan lain sebagainya," kata Nanang Hariono, di Mapolresta Malang Kota.

Kemudian, ibu korban berinisial ACA (34) itu menemui temannya di Oro-oro Dowo, ternyata tidak ada. Ia justru menerima informasi adanya penculikan dari asisten rumah tangganya (ART) di rumah.

ART dan satu orang anak berusia 9 tahun, yang tak lain adalah kakak korban di rumah diancam ditodongkan pisau. Tak berpikir lama, orangtua korban yang berada tak jauh dari Polresta Malang Kota melaporkan kejadian itu ke polisi.

"Ibu si adek ini dengan cepat laporan ke Polresta Malang. Terima kasih kerja sama dari ibu, kakeknya sudah tahu adanya penculikan langsung cepat datang ke sini, dan langsung membuat laporan," ucapnya.