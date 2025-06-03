Dilantik Jadi Anggota Dewan, Kader Perindo Daniel Antoh Siap Majukan Pendidikan Mamberamo Raya

MAMBERAMO RAYA - Dari seorang operator _chainsaw_, lalu usaha ternak ayam hingga menjadi wakil rakyat, perjalanan legislator Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, Daniel Antoh adalah bukti bahwa kerja keras dan kepedulian kepada sesama bisa membawa perubahan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bagi banyak orang.

Pria kelahiran 6 Juni 1985 ini resmi dilantik sebagai anggota DPRK Mamberamo Raya, Rabu pekan lalu. Jauh sebelum mengenakan jas dewan, Daniel adalah operator _chainsaw_ atau gergaji mesin kayu dan penjual ayam potong hidup. Dia juga pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pertanian.

“Perasaan saya sangat senang dan gembira saat mengambil sumpah janji,” ungkapnya saat dihubungi, Senin (2/6/2025).

Daniel adalah lulusan SMA PGRI Serui. Dia sempat mengenyam pendidikan di Universitas Kristen Papua (UKiP) Sorong, namun harus berhenti di semester lima karena tak ada biaya. Pengalaman ini membekas dalam pikiran, hingga kini menjadi semangat utama perjuangannya di parlemen.

“Saya ingin membantu adik-adik saya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan bisa melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi dibiayai oleh pemerintah dan saya," katanya.