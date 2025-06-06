Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Semarakkan Idul Adha Fest 2025-1.000.000 Kantong Kebahagiaan, Legislator Perindo di NTT Tebar Kurban hingga Pelosok

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |22:46 WIB
Semarakkan Idul Adha Fest 2025-1.000.000 Kantong Kebahagiaan, Legislator Perindo di NTT Tebar Kurban hingga Pelosok
Legislator Perindo di NTT Tebar Hewan Kurban saat Hari Raya Iidul Adha (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah menjadi momen berbagi yang istimewa bagi anggota legislatif (Aleg) Partai Perindo di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Mengusung semangat kebersamaan dan toleransi yang tinggi, para wakil rakyat dari berbagai kabupaten/kota di NTT ikut serta dalam program nasional Partai Perindo “Idul Adha Fest 2025 - 1.000.000 Kantong Kebahagiaan” dengan menyerahkan hewan kurban kepada umat muslim di wilayah mereka masing-masing.

Di Kabupaten Nagekeo, anggota DPRD dari Dapil 3 Kecamatan Boawae, Kosmas Lawa Bagho menyerahkan hewan kurban di Masjid Baiturrahman Boawae. Kehadirannya tak hanya sebagai representasi partai yang dikenal sebagai Partai Kita, tetapi juga wujud kepedulian nyata kepada masyarakat setempat. 

“Selamat Idul Adha bagi saudaraku yang merayakannya,” ucap Kosmas.

Masih di Nagekeo, anggota DPRD Provinsi NTT, Paulus Lobo menyerahkan seekor kambing di Masjid Babussalam, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa. Baginya, ini simbol toleransi antar umat beragama. Tak berhenti di situ, pada hari yang sama dia ikut menyerahkan seekor sapi kurban bersama perwakilan Pemprov NTT di Masjid Nurrahman, Desa Nangadhero.

 

Halaman:
1 2 3
      
