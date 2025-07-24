Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gotong Royong di Kampung Halaman, Legislator Perindo TTS Marthen Natonis: Kita Membangun Jalan dan Harapan!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |22:29 WIB
Gotong Royong di Kampung Halaman, Legislator Perindo TTS Marthen Natonis: Kita Membangun Jalan dan Harapan!
Legislator Perindo TTS Marthen Natonis gotong royong bersama masyarakat bangun jalan (Foto: Dok)
TIMOR TENGAH SELATAN – Derasnya harapan masyarakat terhadap pembangunan desa menjadi penyemangat anggota legislatif (Aleg) Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, Marthen Natonis, untuk turun langsung ke kampung halamannya di Nambaun, Desa Boti, Kecamatan Kie, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Ketua Komisi I DPRD Timor Tengah Selatan ini memimpin gotong royong pembangunan jalan rabat beton yang sangat vital bagi aktivitas warga. Tampil sederhana dalam balutan polo shirt, celana pendek, dan sandal jepit, ia membaur bersama warga, ikut mengangkut kerikil dan mencampur semen.

“Saya pulang ke Boti, tempat saya lahir dan dibesarkan. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai anak kampung yang ingin membangun bersama. Kami gotong royong membangun jalan rabat beton. Semua dilakukan tanpa tender, tanpa tukang, hanya dengan semangat kebersamaan," ungkap Marthen Natonis saat dihubungi, Kamis (24/7/2025).

Ketua DPD Partai Perindo Timor Tengah Selatan ini mengungkapkan, pengerjaan jalan sepanjang 80 meter ini sepenuhnya dilakukan secara swadaya. Marthen memasok material semen dan pasir, sementara warga menyumbangkan tenaga serta kerikil.

Sekitar 60 warga Dusun Nambaun turut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari akhir pekan lalu tersebut. Marthen tak segan duduk lesehan bersama warga, istirahat melepas lelah sambil menikmati kudapan singkong dan pisang rebus.

 

