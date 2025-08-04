Anggota DPRD Partai Perindo M Taufik Gencarkan Percepatan Pembangunan di Lombok Utara, dari Perikanan hingga Pendidikan

LOMBOK UTARA – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara dari Partai Perindo, M. Taufik, merealisasikan serangkaian aspirasi masyarakat hasil reses April lalu. Program-program yang dibiayai melalui dana pokok pikiran (Pokir) tersebut menyasar sektor perikanan, pendidikan, infrastruktur, hingga lingkungan hidup.

Salah satunya adalah bantuan tiga unit mesin tempel atau mesin penggerak pada perahu, serta jaring untuk Kelompok Nelayan Cinta Damai di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

“Harapan saya, dengan bantuan ini hasil tangkapan bisa bertambah dan memudahkan nelayan untuk beraktivitas di laut," ujarnya saat dihubungi, Senin (4/8/2025).

Tak hanya memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan nelayan, legislator yang duduk di Komisi II dan merupakan anggota Banggar DPRD Lombok Utara ini juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk di pulau-pulau yang ada di Desa Gili Indah yakni Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno.

Di antaranya, pembangunan pagar sekolah di Gili Air dan Gili Meno, paving block halaman di Madrasah Tsanawiyah Nurul Yakin, serta pembangunan jalan dan ruang kelas di Dusun Teluk Kodek, Desa Malaka. Infrastruktur di pulau-pulau ini dinilainya penting untuk menunjang kualitas pendidikan dan aktivitas masyarakat.