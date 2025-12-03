Peran Ngeri ‘Mami’ Dewi, Buronan Rp5 Triliun Pengendali Jaringan Narkoba Internasional

JAKARTA – Aparat akhirnya berhasil menangkap buronan kelas kakap Dewi Astutik alias Mami, sosok yang diduga menjadi aktor utama di balik penyelundupan narkoba senilai Rp5 triliun.

Kepala BNN RI, Komjen Suyudi Ario Seto, mengungkap peran besar dan mengerikan dari perempuan yang dijuluki “Mami” tersebut. Ia bahkan diketahui turut menjadi buronan aparat penegak hukum Korea Selatan lantaran terlibat dalam pengendalian perdagangan narkotika jaringan Asia Timur, Asia Tenggara, hingga Afrika.

“Dewi merupakan rekrutmen dari jaringan perdagangan narkotika Asia–Afrika dan juga menjadi DPO dari negara Korea Selatan,” kata Suyudi, Rabu (3/12/2025).

Mami Dewi terlibat dalam penyelundupan dua ton sabu jaringan Golden Triangle. Ia ditangkap aparat di wilayah Sihanoukville, Kamboja bagian barat, saat hendak memasuki lobi sebuah hotel.

Penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan. “Target berhasil diamankan ketika sedang bersama dengan seorang laki-laki,” ujar Suyudi.