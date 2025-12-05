Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tolong Pak Pramono! Warga Muara Angke Masih Bertahan di Rumah Meski Diterjang Banjir Rob

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |14:16 WIB
Tolong Pak Pramono! Warga Muara Angke Masih Bertahan di Rumah Meski Diterjang Banjir Rob
Warga Muara Angke Masih Bertahan di Rumah Meski Diterjang Banjir Rob/Okezone
JAKARTA -Banjir rob menggenangi wilayah Jalan Dermaga Baru Kali Adem Blok Empang Muara Angke, RT 01/22, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (5/12/2025) ini. Warga saat ini masih bertahan di rumahnya masing-masing.

"Kalau masalah warga, kayaknya warga di area RW 22 ini kalau masalah banjir kayaknya sudah biasa. Jadi nggak ada yang mengungsi, paling barang-barang yang tadinya ada di bawah, dinaikin semua gitu biar aman," ujar Ketua RT 01, Munir di lokasi.

Dijelaskannya, banjir rob yang melanda wilayah Blok Empang Muara Angke tersebut menggenangi 11 RT di RW 22, paling parah berada di RT 01 dengan ketinggian sekira 60 cm. Banjir sudah terjadi sejak Kamis, 4 Desember 2025 kemarin.

"Kalau ketinggian mencapai 50-60 sentimeter, banjir ini mulai dari kemarin hari Kamis tanggal 4 sampai hari ini masih. Mudah-mudahan sore sudah surut jam 3 atau jam 4 itu," tuturnya.

Menurutnya, banjir di wilayahnya itu terjadi karena rob dan hujan yang mengguyur kawasan Jakarta. Selain tak ada warga yang mengungsi, warga juga sejauh ini belum ada keluhan tentang masalah penyakit.

"Sebenarnya kalau masalah bantuan semua pasti membutuhkan yah, tergantung dari pemerintahnya, tapi sejauh ini belum ada bantuan yang masuk. Banjir ini adanya di wilayah RW 22 meliputi 12 RT, tapi yang kena dampak itu ada 11 RT," jelasnya.

