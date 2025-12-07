JAKARTA - Wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan dengan intensitas rendah hingga sedang pada 7-13 Desember 2025.
Hal itu berdasarkan prakiraan cuaca yang dilaporkan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diunggah dalam akun Instagram resminya, @infoBMKG.
Berikut rinciannya:
Hujan dengan Intensitas Ringan Berpotensi Terjadi di Wilayah:
Jakarta Pusat Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang
Hujan dengan Intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah:
Kepulauan Seribu, Kabupaten, Bogor, Kota Bogor
Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah:
Jakarta Pusat Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang
Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah:
Kepulauan Seribu, Kab. Bekasi, Kab, Bogor
Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah:
Jakarta Pusat Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kab. Bekasi Kota Bekasi, Kota Depok, Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang
Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah:
Jakarta Pusat Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kab. Bekasi Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang. Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang
Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah:
Kab. Bogor, Kota Bogor