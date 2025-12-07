Prediksi Cuaca Minggu Kedua Desember: Hujan Guyur Jabodetabek

Prediksi Cuaca Minggu Kedua Desember: Hujan Guyur Jabodetabek (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan dengan intensitas rendah hingga sedang pada 7-13 Desember 2025.

Hal itu berdasarkan prakiraan cuaca yang dilaporkan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diunggah dalam akun Instagram resminya, @infoBMKG.

Berikut rinciannya:

Minggu, 7 Desember 2025:

Hujan dengan Intensitas Ringan Berpotensi Terjadi di Wilayah:

Jakarta Pusat Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang

Hujan dengan Intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah:

Kepulauan Seribu, Kabupaten, Bogor, Kota Bogor

Senin, 8 Desember 2025:

Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah:

Jakarta Pusat Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang

Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah:

Kepulauan Seribu, Kab. Bekasi, Kab, Bogor

Selasa, 9 Desember 2025:

Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah:

Jakarta Pusat Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kab. Bekasi Kota Bekasi, Kota Depok, Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang

Rabu, 10 Desember 2025:

Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah:

Jakarta Pusat Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kab. Bekasi Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang. Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang

Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah:

Kab. Bogor, Kota Bogor