Prabowo Tiba di Istana Kekaisaran, Disambut Langsung Kaisar Naruhito

Prabowo Tiba di Istana Kekaisaran, Disambut Langsung Kaisar Naruhito
Prabowo Tiba di Istana Kekaisaran, Disambut Langsung Kaisar Naruhito
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Kaisar Jepang, Naruhito di Istana Kekaisaran Jepang, Tokyo pada Senin (30/3/2026). Saat tiba di Istana Kekaisaran,  Prabowo disambut langsung Kaisar Naruhito.

Dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo dan Kaisar Naruhito selanjutnya menuju ruang Take-no-ma.

Kedua Kepala Negara kemudian melaksanakan sesi foto bersama, dilanjutkan pertemuan empat mata dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Kaisar Naruhito membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.

Selain itu, pembicaraan juga diwarnai dengan pertukaran cerita-cerita ringan yang mencerminkan kedekatan personal di antara kedua pemimpin.

Selain bertemu dengan Kaisar Naruhito, Prabowo juga melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Jepang yang merupakan adik Kaisar Naruhito, Fumihito.

Pertemuan tersebut semakin menguatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang di tingkat keluarga kekaisaran.

Setelah pertemuan, Presiden Prabowo bersama Kaisar Naruhito dan Putra Mahkota Fumihito menghadiri jamuan santap siang kenegaraan yang diselenggarakan di Rensui North, Imperial Palace.

Suasana jamuan santap siang kenegaraan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan pemandangan taman yang tertata indah tepat di hadapan kedua pemimpin.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209446/prabowo-5Fk3_large.jpg
Diaspora Indonesia Berbondong-bondong Sambut Kedatangan Prabowo di Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209444/prabowo-3tRn_large.jpg
Sambut Kedatangan Prabowo, Semangat Juang Taruna Indonesia Menggema di Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/340/3209438/prabowo-1KjE_large.jpg
Jelang Pertemuan dengan Kaisar dan PM Jepang, Prabowo Tiba di Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209399/prabowo-9vFe_large.jpg
Prabowo ke Jepang, Mensesneg: Perkuat Kerja Sama Perdagangan hingga Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209372/prabowo-9RXm_large.jpg
Bertolak ke Jepang, Presiden Prabowo Akan Bertemu Kaisar Naruhito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209324/seskab_teddy_indra_wijaya-b0uB_large.jpg
Prabowo Ingin Warga Gembira di Momen Lebaran Lewat Bazar Rakyat di Monas
