Prabowo Tiba di Istana Kekaisaran, Disambut Langsung Kaisar Naruhito

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Kaisar Jepang, Naruhito di Istana Kekaisaran Jepang, Tokyo pada Senin (30/3/2026). Saat tiba di Istana Kekaisaran, Prabowo disambut langsung Kaisar Naruhito.

Dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo dan Kaisar Naruhito selanjutnya menuju ruang Take-no-ma.

Kedua Kepala Negara kemudian melaksanakan sesi foto bersama, dilanjutkan pertemuan empat mata dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Kaisar Naruhito membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.

Selain itu, pembicaraan juga diwarnai dengan pertukaran cerita-cerita ringan yang mencerminkan kedekatan personal di antara kedua pemimpin.

Selain bertemu dengan Kaisar Naruhito, Prabowo juga melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Jepang yang merupakan adik Kaisar Naruhito, Fumihito.

Pertemuan tersebut semakin menguatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang di tingkat keluarga kekaisaran.

Setelah pertemuan, Presiden Prabowo bersama Kaisar Naruhito dan Putra Mahkota Fumihito menghadiri jamuan santap siang kenegaraan yang diselenggarakan di Rensui North, Imperial Palace.

Suasana jamuan santap siang kenegaraan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan pemandangan taman yang tertata indah tepat di hadapan kedua pemimpin.