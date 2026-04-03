Libur Paskah, KAI Daop 1 Angkut 30 Ribu Penumpang

JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta melayani lebih dari 30 ribu penumpang pada masa libur long weekend peringatan Wafat Yesus Kristus, Jumat (3/4/2026).

Pada hari tersebut, KAI Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 30.304 penumpang berangkat dan 35.372 penumpang datang di sejumlah stasiun wilayah operasional. Volume keberangkatan tertinggi tercatat di Stasiun Pasar Senen dengan 12.390 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 9.439 penumpang.

Sementara stasiun lain seperti Jatinegara, Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Cikampek juga mencatat pergerakan penumpang yang signifikan.

Untuk kedatangan, Stasiun Pasar Senen kembali menjadi yang tertinggi dengan 13.587 penumpang, diikuti Stasiun Gambir sebanyak 8.612 penumpang.

Secara kumulatif selama periode 2 hingga 6 April 2026, tren mobilitas penumpang terpantau fluktuatif, dengan puncak keberangkatan terjadi pada 2 April yang mencapai 37.309 penumpang.