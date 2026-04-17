Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada! Hujan Berpotensi Disertai Petir dan Angin Kencang

JAKARTA - Cuaca di wilayah Jabodetabek diperkirakan didominasi kondisi berawan tebal hingga hujan, pada Jumat, (17/4/2026).

Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca relatif lebih bersahabat dengan dominasi cerah berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Namun, masyarakat diimbau kembali meningkatkan kewaspadaan pada siang hingga sore hari. Hujan ringan hingga sedang diprediksi turun di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, serta Kabupaten Bekasi. Sementara itu, wilayah Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada di kisaran 20–28 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berkisar antara 24–30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni antara 68 hingga 94 persen.