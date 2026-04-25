Panglima TNI Naikkan Pangkat Rico Pramudia Jadi Kopda Anumerta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |20:27 WIB
Gugur di Lebanon, Panglima TNI Naikkan Pangkat Praka Rico Pramudia Jadi Kopda
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menaikan pangkat Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang gugur akibat serangan di Lebanon selatan pada akhir Maret 2026.  Almarhum mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi secara anumerta.

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, kenaikan pangkat itu diberikan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya. Kini Praka Rico Pramudia tercatat sebagai Kopda Anumerta.

“Betul, dinaikkan pangkatnya sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya,” kata Aulia saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu (25/4/2026).

Sebelumnya, Kopda Rico (31) wafat usai mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Adchit Al Qusayr dan menjalani perawatan selama hampir sebulan di salah satu rumah sakit di Beirut.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut menyampaikan belasungkawa atas gugurnya prajurit TNI tersebut.

“Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto beserta seluruh jajaran menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit terbaik bangsa, Kopda Rico Pramudia, dalam tugas sebagai bagian dari Satgas Yonmek TNI Kontingen Garuda XXIII-S/UNIFIL di Lebanon,” demikian keterangan yang disampaikan di akun resmi @puspentni.

 

Berbelasungkawa, Panglima TNI: Semangat Juang Kopda Rico Akan Terus Hidup Jaga Perdamaian Dunia!
