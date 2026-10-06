Dites Urine, Petugas Diduga 'Dugem' Bareng Napi di Rutan Depok Negatif Narkoba

JAKARTA - Polres Metro Depok memeriksa dua pegawai rumah tahanan (rutan) Depok yang diduga terlibat sekelompok narapidana berjoget dan mengonsumsi narkoba. Keduanya juga dilakukan tes urine.

“Sudah tes urine, masih negatif,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Christian Rony Putra, Selasa (6/10/2026).

Christian menyebutkan, pihaknya mendalami asal sabu yang dibawa kedua pegawai tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi acuan untuk sanksi dari Kepala Lapas.

"Tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut. Kemudian, hasil pemeriksaan dari kami nanti akan menjadi acuan bagi Kalapas untuk memberikan sanksi," ujarnya.

Dua pegawai tersebut memang tidak terindikasi sebagai pemakai narkoba. Namun, mereka menyediakan sabu dan musik ke dalam rutan.