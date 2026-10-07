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Polda Metro Mulai Penyelidikan Kasus Penganiayaan Koordinator BEM UI di Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |19:16 WIB
Polda Metro Mulai Penyelidikan Kasus Penganiayaan Koordinator BEM UI di Jaksel
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI 2024, Hafidz Hernanda.
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JAKARTA - Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan dugaan pencurian dengan kekerasan, penganiayaan berencana, dan pengancaman pembunuhan yang menimpa Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI 2024, Hafidz Hernanda, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).

"Terlapor masih dalam lidik terkait dugaan pencurian dengan kekerasan dan atau penganiayaan berencana," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.

Budi menyebutkan bahwa pihak kepolisian tengah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan atas peristiwa yang dialami Hafidz. Ia pun menyampaikan rasa prihatin atas insiden tersebut.

"Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan terhadap peristiwa ini. Kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban," ujarnya.

Laporan tersebut resmi terdaftar dengan nomor LP/B/7493/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Terdapat tiga pasal yang akan disangkakan kepada pelaku, yakni Pasal 497 ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan pada malam hari di jalan umum, Pasal 467 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berencana, serta Pasal 449 ayat (1) KUHP tentang pengancaman pembunuhan.

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