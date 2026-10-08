Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kortas Tipikor Tetapkan 'Tangan Kanan' Bupati Gowa Jadi Tersangka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |10:17 WIB
Kortas Tipikor Tetapkan 'Tangan Kanan' Bupati Gowa Jadi Tersangka
Kasus dugaan pemerasan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) kembali menetapkan satu tersangka, di kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menyeret Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.

Ketua Tim Penyidik Kortas Tipikor Polri, Brigjen Hernowo Yulianto mengungkapkan, penetapan tersangka terbaru adalah HA yang merupakan 'tangan kanan' Bupati Gowa Sitti Husniah. 

“Sudah tersangka,” kata Hernowo saat dihubungi, Kamis (8/10/2026).

Ia belum memberikan penjelasan panjang lebar terkait penetapan tersebut. 

Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri menetapkan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka kasus pemerasan dan TPPU.

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo mengatakan dalam kasus ini ada empat aksi pemerasan yang dilakukan oleh Sitti Husniah. Pertama terkait dengan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246516//ilustrasi-yPil_large.jpg
Bareskrim Terima Laporan Soal Ijazah Gibran Jadi Pengaduan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/33/3246477//rebecca_klopper-vmI7_large.JPG
Rebecca Klopper Klarifikasi soal Kasus Video Syur dan Konsultasi UU ITE ke Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/340/3245820//ilustrasi-5H8W_large.jpg
Bareskrim Ungkap Penyelundupan 3.394 Ekor Burung Ilegal di Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245750//gibran-9Q1d_large.jpg
Hendak Polisikan Gibran, Pelapor Diminta Balik Lagi ke Bareskrim Senin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245710//irjen_nunung-2Zb4_large.jpg
Irjen Nunung Digeser, Brigjen Putu Ditunjuk Jadi Wakabareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245546//bupati_gowa-Bfow_large.jpg
Bupati Gowa Tak Ditahan Usai Diperiksa Kortas Tipikor Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement