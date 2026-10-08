Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Tim Hukum Dokter Tifa Cecar Saksi JPU: Ini Lebih Mudah dari Pertanyaan Malaikat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |11:23 WIB
Momen Tim Hukum Dokter Tifa Cecar Saksi JPU: Ini Lebih Mudah dari Pertanyaan Malaikat
Sidang Ijazah Jokowi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim hukum Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mencecar saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Wicandres, mengenai foto pada ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Adapun ijazah yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut merupakan dokumen yang diunggah Dian Sandi melalui media sosial.

Diketahui, unggahan Dian Sandi tersebut lebih dulu diambil tangkapan layar oleh Wicandres menggunakan ponselnya. Tangkapan layar itu kemudian diserahkan kepada penyidik dalam bentuk flashdisk untuk memperkuat laporan terhadap Dokter Tifa.

"Saya butuh penegasan terkait tadi Saudara Saksi menjelaskan bahwa memberikan screenshot kepada penyidik, ya, Saudara Saksi, dari HP apa yang Saudara Saksi screenshot diberikan?" tanya tim hukum Dokter Tifa kepada saksi, Kamis (8/10/2026).

"HP saya," jawab saksi.

"Sempat disita tidak sama penyidik? Kasih, kasih ke penyidik? HP-nya disita tidak sama penyidik?" tanya kembali tim hukum Dokter Tifa. Saksi menjawab, "tidak".

"Lalu, yang diberikan apa? Apakah lembaran screenshot-nya atau..." ucap kuasa hukum Dokter Tifa.

"Flashdisk," jawab saksi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246608//sidang_perkara_ijazah_jokowi-bGe6_large.jpg
Sidang Perkara Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Hadapi 4 Saksi dari JPU 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246473//gibran-dWo0_large.jpg
Soal Bukti Kelulusan SMA, Gibran: Segera Kami Follow Up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246397//mk-jRHG_large.jpg
Relawan GI-JOE Hormati Putusan MK, Siap Tempuh Jalur Hukum jika Ada Fitnah terhadap Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246340//gibran-iY01_large.jpg
Link Live Streaming Sidang Putusan Ijazah Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246310//tim_hukum_merah_putih-FQpS_large.jpg
Tim Hukum Merah Putih Sebut Gugatan Denny Indrayana Cs Sebagai Makar Terselubung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246291//ijazah_gibran-2mfY_large.jpg
Jelang Putusan Sengketa Ijazah Gibran, TNI-Polri Perkuat Pengamanan di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement