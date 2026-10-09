DPR Desak POM TNI Usut Jaringan Markas Judol di Kompleks KPAD Cijantung

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak Polisi Militer (POM) TNI untuk mengusut tuntas dan membongkar jaringan bisnis judi online (judol) yang bermarkas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur. Pengusutan secara menyeluruh dinilai krusial untuk menindak keterlibatan oknum militer maupun pihak sipil.

Dave mengaku kaget atas kabar penggerebekan markas judi online di salah satu rumah dinas KPAD Cijantung tersebut. Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan pelanggaran undang-undang yang amat serius.

"Kami memberikan apresiasi kepada TNI, khususnya kepada POM, yang mengambil tindakan awal melakukan investigasi secara menyeluruh, membongkar jaringannya, dan membawa mereka yang terlibat ke pihak terkait untuk dituntut," kata Dave saat dihubungi, Jumat (9/10/2026).

Dave menilai, jaringan judi online ini harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Ia menegaskan tidak boleh ada fasilitas negara yang dibangun dari uang rakyat digunakan untuk kegiatan kriminal.

"Harus dibongkar siapa saja yang terlibat dan ke mana alur dananya, serta dilakukan pemeriksaan menyeluruh di semua instansi, baik TNI maupun sipil. Jangan sampai fasilitas negara digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kegiatan kriminal," ucap Dave.

"Ini harus diberantas. Kita yakin TNI, Polri, dan seluruh instansi penegak hukum dapat 100 persen memberangus kegiatan ini demi menegakkan keadilan dan menyejahterakan rakyat," tegasnya.

Sebelumnya, pemilik rumah dinas di Kompleks KPAD Cijantung yang diduga dijadikan markas operasional judi online telah ditahan di Pomdam Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.