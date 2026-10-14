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OTT KPK di BNPB Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |07:22 WIB
OTT KPK di BNPB Terkait Pengadaan Barang dan Jasa
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan operasi senyap tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

“Bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi, Selasa (13/10/2026).

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap total 14 orang. Mereka diamankan di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Untuk pengamanan para pihak ini dilakukan di Jabodetabek di beberapa lokasi,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
BNPB OTT KPK KPK OTT BNPB
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