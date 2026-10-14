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Lengkapi Bukti Tambahan, KAKI Bersiap Laporkan Dugaan Korupsi Tol CMNP ke KPK untuk Kali Ketiga

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |11:05 WIB
Lengkapi Bukti Tambahan, KAKI Bersiap Laporkan Dugaan Korupsi Tol CMNP ke KPK untuk Kali Ketiga
KAKI Bersiap Laporkan Dugaan Korupsi Tol CMNP ke KPK (foto: dok ist)
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JAKARTA - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) memastikan akan kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menyampaikan laporan ketiga terkait dugaan korupsi dalam perpanjangan konsesi jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Langkah ini diambil untuk memenuhi permintaan tim penyidik KPK yang meminta penguatan dan kelengkapan dokumen pendukung atas dua laporan sebelumnya.

Penelusuran mandiri lembaga tersebut berfokus pada polemik perpanjangan konsesi ruas tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Pluit serta proyek pengembangan jalan tol terkait yang diduga bermasalah secara regulasi dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

Sekretaris Jenderal KAKI, Muh. Anshor Mu'min mengonfirmasi, bahwa pihaknya tengah mematangkan berkas tambahan sebelum menyerahkannya kembali ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

"Kita sudah melapor dua kali ke KPK, dan KPK meminta tambahan bukti, dan kita akan datang lagi ketiga kali untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan," ujar Anshor Mu'min, Selasa (13/10/2026).

 

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Topik Artikel :
CMNP Digugat KPK CMNP
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