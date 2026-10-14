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OTT KPK di BNPB, Jubir: Pelayanan Bencana Tetap Berjalan Normal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |12:07 WIB
OTT KPK di BNPB, Jubir: Pelayanan Bencana Tetap Berjalan Normal
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pelayanan penanggulangan bencana, tetap berjalan normal meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan lembaga tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan pihaknya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana.

"Pelayanan penanggulangan bencana tetap berjalan sebagaimana berjalan selama ini dan kami akan terus melaksanakan tugas tanggung jawab kami kepada publik, kepada warga terutama warga masyarakat Indonesia yang terdampak bencana," kata Berton saat ditemui di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Berton juga menegaskan, BNPB menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Ia menyatakan lembaganya akan bersikap kooperatif dalam membantu KPK mengusut perkara tersebut dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Tentu kami juga dari BNPB mendukung proses hukum secara kooperatif dan tentu kami akan membantu seluruh dokumen yang dibutuhkan nanti untuk proses hukum ini," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
OTT BNPB BNPB OTT KPK
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