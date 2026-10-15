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Sempat Absen, Nusron Wahid Kembali Dipanggil KPK Hari Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |06:10 WIB
Sempat Absen, Nusron Wahid Kembali Dipanggil KPK Hari Ini
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (foto: Okezone)
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YOGYAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Kamis (15/10/2026). Nusron dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto berharap Nusron memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan besok.

"Tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Kalau masalah substansi, kemudian materi hasil apa pemeriksaannya, keterangan yang dibutuhkan apa semuanya, itu nanti prosesnya berjalan kalau yang bersangkutan sudah hadir," kata Setyo saat ditemui di Yogyakarta, Rabu 14 Oktober 2026.

Setyo mengatakan, hingga saat ini KPK belum menerima surat pemberitahuan ketidakhadiran dari Nusron untuk pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini.

"Harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Korupsi ATR/BPN KPK Nusron Wahid
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