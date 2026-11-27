Soal Temuan Ketidaksesuaian Ijazah, Amran: Sudah Selesai

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman buka suara mengenai temuan ketidaksesuaian penulisan nama dan tahun pada ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) miliknya. Dia menyatakan persoalan tersebut sudah selesai dibahas di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Itu sudah selesai. Perbedaan nama dan tahun, sudah selesai. Jadi ada Ebtanas dan ada apa namanya, ijazah ujian akhir," ungkapnya dalam konferensi pers pada Jumat (27/11/2026).

Amran mengatakan proses klarifikasi terkait dokumen pendidikannya telah dilakukan di MPR. Dia meminta agar pihak sekolah maupun perguruan tinggi yang memberikan penjelasan mengenai temuan tersebut, bukan dirinya.

"Jadi itu selesai di MPR kemarin. Yang jawab jangan saya. Biarkan guru SMA datang, kemudian perguruan tinggi yang jawab. Biarkan keterbukaan, keadilan, dan tidak ada intervensi. Makanya kami tidak ikut-ikut," ujarnya.

Dia juga menyatakan akan menerima apa pun hasil keputusan tim verifikasi MPR terkait dokumen pendidikannya. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menyatakan dokumen tersebut sah dan benar, dirinya bersyukur.