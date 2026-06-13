Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembawa Molotov saat Demo Mahasiswa Ditetapkan Tersangka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |16:33 WIB
Pembawa Molotov saat Demo Mahasiswa Ditetapkan Tersangka
Ilustrasi pembawa molotov demo mahasiswa ditetapkan tersangka (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan satu pria berinisial ANH (24) sebagai tersangka lantaran membawa bom molotov saat berlangsungnya demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Jumat 12 Juni 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut ANH ditangkap personel di ruas Jalan Gatot Subroto, tepat di depan pintu gerbang utama Gedung DPR RI, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.30 WIB. Ia tangkap setelah gerak-geriknya memicu kecurigaan petugas di lapangan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif pasca-penangkapan, penyidik telah menaikkan status hukum ANH menjadi tersangka," kata Budi, Sabtu (13/6/2026).

Budi mengungkapkan, petugas menemukan barang bukti berupa tiga botol berisi cairan berbahaya yang terdapat sumbu pada ujung botolnya di dalam tas ransel miliknya.

"Di mana benda-benda tersebut dikategorikan sebagai alat pembakar ilegal yang sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa di tengah konsentrasi massa,” ujar Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224243/demo-V9nw_large.jpg
Demo Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Sudirman Arah Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224239/demonstrasi-jFzo_large.jpg
Demo Masih Berlangsung, Lalin Kolong Simpang Susun Semanggi Ramai Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224180/demo-FOMA_large.jpg
Mahasiswa Demo, Pengendara Kompak Bunyikan Klakson sebagai Bentuk Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224167/demonstrasi-IeqY_large.jpg
Aliansi UNJ Melawan Gelar Longmarch, Lalu Lintas di Jalan Pemuda Jaktim Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224136/rekayasa_lalu_lintas-KYHI_large.jpg
Mahasiswa Demo di Tiga Titik Jakarta, Rekayasa Lalin Diberlakukan Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224132/demonstrasi-WROj_large.jpg
Larang Demo di HI, Polisi Minta Mahasiswa Geser Titik Aksi ke DPR-Patung Kuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement