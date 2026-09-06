Survei ASI: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

JAKARTA - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terbarunya dalam agenda evaluasi kinerja dan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat lebih tinggi ketimbang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adapun survei nasional ASI tersebut dilaksanakan pada 23-29 Juli 2026 di 38 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden dengan metode penarikan sampel Multistage Random Sampling. Survei memiliki margin of error (MoE) ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, menyebut 57,6 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo. Angka tersebut merupakan gabungan dari 9,0 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 48,6 persen yang cukup puas.

Sementara itu, sebanyak 40,6 persen responden menyatakan tidak puas, terdiri dari 34,0 persen yang kurang puas dan 6,6 persen sangat tidak puas. Adapun 1,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

“Untuk tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo, sebanyak 57,6 persen masyarakat menyatakan puas. Ini terdiri dari 9 persen sangat puas dan 48,6 persen cukup puas. Sementara yang tidak puas berada di angka 40,6 persen,” kata Ali dalam paparannya di Sofyan Hotel Cut Meutia, Menteng, Jakarta, Minggu (6/9/2026).

Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gibran berada pada angka 40,1 persen. Angka tersebut terdiri dari 4,1 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 36,0 persen cukup puas.

Adapun 54,4 persen masyarakat menyatakan tidak puas terhadap kinerja Gibran, yang terdiri dari 39,7 persen kurang puas dan 14,7 persen sangat tidak puas. Selanjutnya, 5,6 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.