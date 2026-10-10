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Kejagung Serahkan 5 Tersangka Korupsi Motor Listrik MBG, Kerugian Negara Rp863 Miliar!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |11:37 WIB
Kejagung Serahkan 5 Tersangka Korupsi Motor Listrik MBG, Kerugian Negara Rp863 Miliar!
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna/Okezone
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JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap II ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT YAT pada tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026.

“Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) melaksanakan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) ke JPU dalam perkara korupsi pengadaan motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Sabtu (10/10/2026).

Anang Supriatna menjelaskan, penyerahan tahap II dilaksanakan pada Jumat, 9 Oktober 2026 di Gedung Menara Kartika Adhyaksa.

Berdasarkan hasil penyidikan, kata Anang, pengadaan tersebut meliputi 19.269 unit motor listrik, terdiri atas 13.155 unit jenis trail dan 6.114 unit jenis skuter atau bebek. Dari total tersebut, sebanyak 5.355 unit motor listrik jenis trail dan 230 unit jenis skuter/bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai.

"Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)," ujarnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp863.846.166.953 atau Rp863,8 miliar. "Kelima tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan," katanya.

 

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