Terungkap! 34 Jemaah Berangkat Haji Tanpa Antrean di 2024, Bayar hingga USD3.000

JAKARTA - Direktur Pengembangan Bisnis PT. Nur Rima Al Waali (NRA), Muhammad Atsiir Abdul Aziz mengungkap perusahaan travel haji miliknya pernah memberangkatkan jemaah haji tanpa antrean. Hal itu terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Atsiir mengungkap itu saat dihadirkan menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Mulanya jaksa mengonfirmasi terkait puluhan jemaah haji yang diberangkatkan perusahaan travel itu tanpa antrean.

"Yang pertama adalah betul apakah terdapat 34 pax T-0 di tahun 2024 by NRA Group?" tanya jaksa KPK Greafik Loserte.

"Betul, betul, Pak," jawab Atsiir.

"Terhadap 34 pax T-0 di tahun 2024 itu, ya, apakah terdapat fee percepatan, Pak?" tanya jaksa.

"Ada, Pak," jawab Atsiir.

Setelahnya, jaksa kemudian memperdalam apakah perusahaan itu membebankan fee percepatan atas pemberangkatan tanpa antrean itu. Atsiir tak menyangkal nilai fee yang disebut jaksa.

"Nilainya 3.000 US Dollar per pax?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Atsiir.

"Totalnya 102.000?" tanya jaksa.

"102.000, iya," jawab Atsiir.