KPK OTT di BNPB, Anggota Puspom TNI Turun Tangan, Ada Apa?

JAKARTA - Sejumlah anggota Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI turut mengawal penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat mendatangi Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026) malam.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas menjelaskan, pengawalan tersebut dilakukan atas permintaan pimpinan KPK sebagai bagian dari kerja sama pengamanan antara kedua lembaga.

“Keberadaan personel Puspom TNI sebagai bentuk kerja sama pengamanan, atas permintaan dari Ketua KPK kepada Danpuspom TNI,” kata Nas, Rabu (14/10/2026).

Nas menambahkan, personel Puspom TNI dikerahkan untuk mengawal penyidik KPK yang tengah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Untuk mengamankan personel penyidik KPK maupun lokasi yang didatangi,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menangkap 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB. Salah satu pihak yang diamankan adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.