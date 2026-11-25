Menlu: 15.164 WNI Terjerat Online Scam di Luar Negeri, 91 Persen di Kamboja!

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menangani sekitar 15.164 warga negara Indonesia (WNI) terkait kasus penipuan daring atau online scam di luar negeri sepanjang Januari hingga 20 November 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan sepanjang 2025.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir mengatakan, kasus scamming tidak hanya terjadi di Manila, Filipina. Jaringan kejahatan tersebut telah meluas ke berbagai negara dengan jumlah WNI yang terlibat tidak sedikit.

"Sepanjang Januari hingga 20 November 2026, Kemlu dan perwakilan RI telah menangani sekitar 15.164 WNI terkait online scam. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan sepanjang tahun 2025," kata Arrmanatha, Rabu (25/11/2026).

Dikatakannya, sebanyak 97,7 persen kasus terjadi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Kamboja menjadi lokasi utama dengan sekitar 13.834 kasus atau lebih dari 91 persen dari keseluruhan kasus.

Kasus serupa juga ditemukan di Myanmar, Laos, Timor Leste, Vietnam, dan Filipina. Bahkan, jaringan online scam tersebut mulai menjangkau kawasan lain seperti Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika.

Sejumlah negara di Afrika yang turut ditemukan kasus tersebut di antaranya Madagaskar, Sierra Leone, Eswatini, dan Afrika Selatan.

"Hal ini menunjukkan bahwa jaringan online scam terus berpindah dan mencari lokasi operasi baru di luar Asia Tenggara," ujarnya.

Arrmanatha menjelaskan, pola perekrutan yang digunakan sindikat tersebut relatif sama, yakni menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi sebelum akhirnya menjerat para WNI dalam praktik penipuan dan eksploitasi.

"Polanya sama, tawaran kerja bergaji tinggi dan kemudian menjerat dalam penipuan dan eksploitasi. Kejahatannya lintas negara, maka jawabannya juga harus lintas negara," katanya.