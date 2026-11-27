Misteri Kematian Siswa Berseragam Sekolah di Kalibata, Polisi Amankan Terduga Pelaku

JAKARTA - Polisi berhasil menangkap terduga pelaku kasus kematian tidak wajar seorang korban yang masih mengenakan seragam sekolah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Penangkapan dilakukan kurang dari 1x24 jam setelah polisi menerima laporan melalui layanan Call Center 110.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Oscar Stefanus Setjo mengatakan, terduga pelaku ditangkap pada waktu subuh setelah sempat melarikan diri ke sejumlah lokasi.

Pengungkapan kasus ini dilakukan melalui serangkaian penyelidikan, mulai dari pemeriksaan rekaman kamera CCTV, keterangan saksi, hingga olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Setelah kita melakukan olah TKP dan alhamdulillah, dengan cepat kita bisa menentukan identitas pelaku. Dan kurang lebih 1x24 jam, alhamdulillah juga sudah dapat kita lakukan penangkapan," ujar Oscar kepada wartawan, Jumat (27/11/2026).

Meski telah mengamankan terduga pelaku, polisi belum mengungkap identitas maupun usia yang bersangkutan. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mencocokkan keterangan terduga pelaku dengan bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejadian.

Oscar menyebut terdapat sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. Salah satunya adalah ditemukannya bercak darah di sekitar lokasi, sementara keterangan terduga pelaku belum sepenuhnya sesuai dengan hasil olah TKP.

"Kematiannya menurut saya sangat tidak wajar, juga ditemukan bercak darah di situ dan masih belum ada kesinkronan antara keterangan pelaku dengan hasil olah TKP lokasi," ungkapnya.