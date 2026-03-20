Gibran Dijadwalkan Sholat Id di Masjid Istiqlal Besok

JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan melaksanakan Sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Demikian disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar saat konferensi pers pelaksanaan Salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jumat (20/3/2026).

“Yang pasti besok Insya Allah di sini Wakil Presiden bersama pejabat tinggi negara banyak sekali yang akan melaksanakan sholat di sini,” katanya.

Sementara itu, terkait jadwal Sholat Id Presiden Prabowo Subianto, Nasaruddin belum bisa memastikan. Dan termasuk kemungkinan mendampingi Presiden ke Aceh.

“Kami masih menunggu arahan terakhir apakah di Banda Aceh atau di mana, menunggu arahan Presiden,” ujarnya.

Sekadar diketahuI, Sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal akan dimulai pukul 07.00 WIB dan terbuka untuk masyarakat umum.

Nassarudin mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti Sholat Id agar datang lebih awal, bahkan sebelum waktu subuh, jika ingin mendapatkan tempat di dalam masjid.

“Karena begitu padatnya, bahkan sebelum waktu subuh sudah mengambil tempat di bagian dalam Masjid Istiqlal. Jadi kalau ingin mendapatkan tempat di dalam masjid, saya kira lebih awal lebih bagus,” ujarnya.

Tahun ini, Sholat Id akan dipimpin oleh Imam KH Ahmad Husni Ismail, dengan khatib Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhadi Hasan, yang mengusung tema “Kemenangan Idul Fitri Menyemai Kebaikan, Meraih Keberkahan”.