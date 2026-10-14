Sestama BNPB Rustian Tinggalkan Gedung KPK Usai Terjaring OTT, Tangan Tidak Diborgol!

JAKARTA - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian terlihat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),setelah menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Pantauan Okezone, Rustian keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.50 WIB. Dia tampak mengenakan masker dan tidak terlihat dalam kondisi tangan diborgol. Dia keluar dengan didampingi seorang pria berkemeja putih.

Rustian juga terlihat membawa sebuah tas tote bag yang diduga berisi pakaian. Dia kemudian berjalan meninggalkan gedung KPK tanpa menjawab pertanyaan wartawan mengenai pemeriksaan yang dijalaninya.

Saat berada di luar gedung, Rustian sempat terlihat kebingungan mencari taksi yang akan menjemputnya. Awak media yang mengerumuninya terus mengikuti dan melontarkan pertanyaan selama sekitar lima menit ketika dia berada di pinggir jalan.

Namun Rustian tetap tidak memberikan keterangan kepada awak media. Dia kemudian masuk ke dalam taksi dan meninggalkan lokasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Rustian merupakan salah satu pihak yang diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

"Benar, salah satu yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan secara intensif di gedung Merah Putih KPK adalah Sestama BNPB," kata Budi dalam keterangannya.