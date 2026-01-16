Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penyintas Ungkap Tindakan Keras China Terhadap Falun Gong, dari Penjara Hitam Hingga Penganiayaan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |15:34 WIB
Penyintas Ungkap Tindakan Keras China Terhadap Falun Gong, dari Penjara Hitam Hingga Penganiayaan
Praktisi Falun Gong di Taiwan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - China meningkatkan tekanan dan tindakan keras terhadap para penganut Falun Gong, sebuah Gerakan agama baru yang berakar pada meditasi tradisional Tiongkok dan ajaran moral. Falun Gong yang didirikan pada 1990-an dilarang oleh pemerintahan Partai Komunis China (PKC) dan selama bertahun-tahun, para penganutnya telah mengalami penangkapan, interogasi, dan dipenjara.

Tindakan keras ini berdampak besar pada warga China, salah satunya adalah Zhang Wanxia. Pada malam sebelum pernikahannya, tunangan Zhang, Yin Xinxiao, tiba-tiba ditahan dan diinterogasi oleh polisi selama berjam-jam—satu-satunya karena "kejahatan" mempraktikkan Falun Gong, sebuah disiplin spiritual yang berakar pada meditasi tradisional China dan ajaran moral.

Insiden tersebut menjadi pertanda apa yang akan terjadi pada Zhang: bertahun-tahun penganiayaan negara, penyiksaan, dan kerja paksa di bawah PKC, demikian dilansir The Singapore Post, Jumat, (16/1/2026).

Penindasan terhadap Falun Gong secara resmi dimulai pada 20 Juli 1999, ketika otoritas China melarang praktik tersebut di seluruh negeri.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/16/3195388//demumu-ypGI_large.jpg
Aplikasi ‘Apakah Kamu Sudah Mati?’ Jadi Viral di China, Ini Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194529//menkeu_purbaya-OQxh_large.jpg
Purbaya Respons soal Skandal Perusahaan asal China Kemplang Pajak Rugikan Negara Triliunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194376//purbaya-ClpV_large.jpg
Skandal Perusahaan asal China Kemplang Pajak Rugikan Negara Triliunan, Purbaya: Mereka Beli KTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/18/3193910//terowongan_tianshan_shengli-ScDA_large.jpg
China Buka Terowongan Tol Terpanjang di Dunia, Membentang 22,13 Km Tembus Pegunungan Tianshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/15/3193885//ilustrasi-NHCU_large.jpg
China Telah Menyamai atau Lampaui Korsel dalam Berbagai Teknologi, Termasuk Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/482/3193432//wanita-W1Pt_large.jpg
Wabah Virus HMPV Merebak di China, Kemenkes Imbau Publik untuk Waspada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement